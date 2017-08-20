В Кинельском районе горел частный дом

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Вечером 19 августа по адресу: м.р. Кинельский, с. Советы, ДСК "Авто кран", произошел пожар.Горел частный дом на 15 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.