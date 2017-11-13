В Кинельском районе горел частный дом, погиб мужчина

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В воскресенье, 12 ноября, во время пожара в с. Тургеневка Кинельского района погиб мужчина в возрасте около 60 лет, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сообщение о возгорании в частном доме на ул. Заречной поступило в 5:45.

Пожар охватил 300 кв. м. В его тушении принимали участие 12 человек, которые использовали три единицы техники.

Возгорание было полностью ликвидировано в 7:35.

Специалисты выясняют обстоятельства возникновения пожара, причиненный им ущерб, а также причины гибели человека, пишет Волга Ньюс.