В Кинельском районе ВАЗ 2112 на "встречке" столкнулся с БМВ Х6, оба водителя госпитализированы

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Сегодня 13 января, на 47 км трассы “Самара- Бугуруслан” водитель а/м ВАЗ 2112, двигаясь со стороны Самары в направлении Бугуруслана при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с а/м БМВ Х6, двигавшимся во встречном направлении.Водители, данные которых уточняются, госпитализированы.Сотрудниками полиции по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: ГУ МВД Самарской области