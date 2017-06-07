В Кинельском районе «Renault Sandero» выехал на "встречку", где столкнулся с ВАЗ-211440, погиб водитель ВАЗа

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40-летний водитель автомобиля «Renault Sandero» (водительский стаж - 8 лет) двигался со стороны Самары в направлении Нефтегорска. По предварительной версии полицейских, при совершении обгона, автомобилист допустил выезд на полосу встречного движения. Следствием этого стало лобовое столкновение с автомашиной ВАЗ-211440 под управлением мужчины 1988 года рождения (стаж - 10 лет).От полученных в результате ДТП травм водитель отечественного авто скончался на месте происшествия до прибытия медиков. Водитель иномарки получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в ближайшую больницу. После оказания первой помощи врачи назначили мужчине амбулаторное лечение.По данным инспекторов ГИБДД, в момент ДТП предполагаемый виновник аварии находился в трезвом состоянии. Отсутствие или наличие алкоголя в крови погибшего автомобилиста определит судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.