В Кинельском районе КамАЗ врезался в фургон «BAW 5789»
4 мая 2017 13:51
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3 мая на 50 километре автодороги «Самара - Бугуруслан» на территории Кинельского района произошло ДТП. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 36-летний водитель грузового автомобиля «КамАЗ» двигался со стороны Бугуруслана в направлении Самары. По предварительной версии полицейских, нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части, автомобилист выехал на правую обочину, где допустил наезд на стоящий фургон «BAW 5789» под управлением мужчины 1977 года рождения. От удара фургон опрокинулся в кювет. В результате ДТП водитель «BAW 5789» получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в районную больницу.
После оказания медицинской помощи врачи назначили пострадавшему амбулаторное лечение, сообщает облМВД.
3 мая на территории Самарской области зарегистрировано 12 ДТП. При этом 16 человек получили ранения различной степени тяжести. Погибших нет.
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