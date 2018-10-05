В Кинельском районе 9-летняя девочка попала под колеса ВАЗ 21099 на пешеходном переходе

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В Кинельском районе молодой человек 1999 года рождения (водительский стаж 1 год), управляя ВАЗ 21099 двигалась по улице Невская поселка Алексеевка со стороны улицы Специалистов в направлении улицы Ленина. По предварительной версии полицейских, в пути следования автолюбитель допустил наезд на 9-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых.В результате ДТП ребёнок получил травмы и был госпитализирован.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области