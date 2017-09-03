В Кинеле у водителя-нарушителя изъяли сверток с марихуаной

118

В присутствии понятых мужчина достал из кармана брюк сверток с марихуаной (более 29 граммов). Он пояснил, что наркосодержащее растение он нарвал сам для личного употребления.Полицейские установили, что в настоящее время задержанный нигде не работает, и ранее не привлекался к уголовной ответственности. По статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере», возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области