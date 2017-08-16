В Кинеле трое работников автосервиса сделали дубликат ключей, угнали и продали автомобиль клиента

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В результате проведенных оперативных мероприятий кинельские полицейские совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области задержали троих сотрудников автосервиса, которые пояснили, что, пока владелец автомобиля отсутствовал, они сделали дубликат ключей. Ничего не подозревающий хозяин легковушки расплатился за технические работы и уехал домой. Через несколько дней злоумышленники похитили автомашину. В дальнейшем, как установили полицейские, транспортное средство они продали на рынке, а вырученные деньги потратили на собственные нужды. В настоящее время розыск похищенного автомобиля продолжается.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области