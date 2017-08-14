В Кинеле сгорел гараж на 15 кв. метрах
14 августа 2017 09:18
96
В воскресенье, 13 августа по адресу: г.о. Кинель, мкр. Горный, ул. Бобровская, произошел пожар.
Горел гараж на 15 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 4 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
14 августа 2017 10:58
Отпускники проверили себя на наличие задолженностей. Закон
326
14 августа 2017 09:27
Организатору грозит до трех лет лишения свободы. Закон
109
13 августа 2017 16:33
Сотрудники ОВД установили, что меньше месяца назад по решению мирового судьи он был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение и на... Закон
277
13 августа 2017 15:25
По данным оперативников, женщина нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Закон
156
12 августа 2017 09:54
Правонарушитель не имел регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Закон
296
11 августа 2017 19:31
Инспектор был задержан сотрудниками полиции при передаче представителем фирмы-заявителя взятки в размере 155 тысяч рублей. Закон
303
11 августа 2017 19:16
По версии следствия, он за денежное вознаграждение в 1 миллион рублей обязался сокрыть нарушения, допущенные сторонней организацией при выполнении заключенного... Закон
834
Происшествия
14 августа 2017 15:03
Сразу после ДТП водитель уехал с места происшествия, не оказав пострадавшей первую помощь. Происшествия
2
14 августа 2017 13:47
Ранее его две недели искали. Происшествия
100
14 августа 2017 13:04
19-летний пассажир автомашины попал в больницу. Происшествия
118
Криминал
14 августа 2017 11:47
Пострадавший обратился в больницу. Криминал
110
14 августа 2017 10:05
Похищенные автомашины он перегонял в лес, где разбирал на запчасти. Криминал
166
13 августа 2017 10:04
Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Криминал
230
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
283
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7080
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1337
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5361
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1757
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2786
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
401
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2200
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1986
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1601
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1770
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5585
Мероприятия