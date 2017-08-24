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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Кинеле пьяный мужчина залез в чужой частный дом, чтобы выспаться

24 августа 2017 18:37
89
Происшествие случилось утром, когда хозяйки не было дома. Вернувшись из магазина, женщина заметила в своем жилище беспорядок и сразу же позвонила в дежурную часть полиции.
Как установили сотрудники органов внутренних дел, местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, через окно незаконно проник в один из частных домов Кинеля. Происшествие случилось утром, когда хозяйки не было дома. Вернувшись из магазина, женщина заметила в своем жилище беспорядок и сразу же позвонила в дежурную часть полиции.

На место преступления была направлена следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан полицейскими по горячим следам. По информации правоохранителей, из дома 37-летний мужчина ничего не похитил и пояснил, что в чужом доме он хотел выспаться.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.





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