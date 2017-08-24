В Кинеле пенсионер, лишенный водительских прав, вновь задержан пьяным за рулем

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При составлении протокола сотрудники полиции заметили, что от автомобилиста исходит резкий запах алкоголя. На предложение полицейских пройти медицинское освидетельствование, мужчина ответил отказом. Стражи правопорядка установили, что ранее безработный ранее судимый гражданин был лишен водительских прав.По статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области