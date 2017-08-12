В Кинеле на улице Орджоникидзе горел частный дом и надворные постройки

141

Горел частный дом и надворные постройки на площади 80 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 3 единицы техники.Пожар был локализован в 08:13, пожар ликвидирован в 08:26.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС