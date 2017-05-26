В Кинеле молодой водитель сбил мальчика на велосипеде

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На улице Шоссейной в городе Кинель вечером 25 мая произошло ДТП. 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-21103 (водительский стаж - 2 года) двигался со стороны улицы Пушкина в направлении улицы Кооперативной. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную скорость, молодой человек допустил наезд на мальчика 2005 года рождения, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте на велосипеде. В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил телесные повреждения, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в медицинское учреждение. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавшего, сообщает облМВД.В целом за 25 мая на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП. При этом 1 человек погиб, еще 7 получили ранения различной степени тяжести, в том числе - один несовершеннолетний. П