В Кинеле двое молодых людей отобрали у пожилой пары телевизор и приемник

239

В дежурную часть отдела полиции позвонили жители города Кинель и сообщили, что из их квартиры двое неизвестных молодых людей похитили телевизор и радиоприемник. На место происшествия выехали полицейские.Как установили сотрудники уголовного розыска, около двенадцати часов дня в незапертую квартиру, расположенную в одном из домов, зашли двое молодых незнакомцев. Оттолкнув хозяев, они беспрепятственно вынесли на улицу радиоприемник и дорогостоящий телевизор, после чего скрылись.В результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемые в совершении преступления были задержаны по горячим следам. Ими оказались двое местных жителей - 18-ти и 24-х лет. Один из парней ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. Второй - длительное время состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних МО МВД России «Кинельский».В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД.