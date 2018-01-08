В Кинель-Черкасском районе водитель «Киа Спортаж» при повороте врезался в частный автобус

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8 января в 11-20 час на 80 км автодороги «Самара – Бугуруслан» в Кинель-Черкасском районе Самарской области водитель а/м «Киа Спортаж» (мужчина 1990 года рождения) при повороте не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего а/м, и врезался в Соболь (частный пассажирский автобус). Единственный пассажир автобуса - женщина 1985 года рождения обратилась в медучреждение самостоятельно.Так же, в результате ДТП, двое пассажиров Киа (мужчина 1998 года рождения и женщина 1994 года рождения) самостоятельно обратились медицинские учреждения.По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области