В Кинель-Черкасском районе в течение нескольких часов задержали водителя, сбившего женщину и девочку

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Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано 7 декабря 2017 года в 7:40 в селе Кинель-Черкассы.По данным сотрудников ГИБДД, на пешеходов - жительницу села Кинель-Черкассы 1986 года рождения и ее пятилетнюю дочь, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, был совершен наезд.Прибывшие на место аварии сотрудники полиции установили, что после произошедшего водитель транспортного средства с места ДТП скрылся, но вызвал скорою помощь. Осмотрев пострадавших, медики назначили им амбулаторное лечение.Выяснив номер телефона, по которому был совершен звонок в больницу, полицейские установили личность его владельца. Им оказался житель села Кинель-Черкассы 1988 года рождения. В течение нескольких часов мужчина был задержан по месту жительства. Вину в наезде на пешеходов водитель признал, пояснив, что скрылся с места ДТП на принадлежащем ему автомобиле «ВАЗ-21053» потому, что испугался. В момент аварии водитель легковушки, предположительно, находился в трезвом состоянии.В настоящее время в отношении мужчины составлен административный протокол, сообщает облМВД.