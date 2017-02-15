В Кинель-Черкасском районе в ходе ссоры 29-летняя женщина ударила ножом в живот своего сожителя

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По указанному адресу прибыли сотрудники органов внутренних дел для выяснения деталей произошедшего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка пришли к выводу. что к причинению телесных повреждений мужчине причастна его 29-летняя сожительница. Женщину задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. По версии следствия, она нанесла травмы потерпевшему в ходе возникшей между ними ссоры.По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.