В Кинель-Черкасском районе столкнулись "Шевроле Нива" и "Лада Веста", пострадали два человека

Как следует из собранных полицейскими предварительных данных, в результате столкновения автомобилей "Шевроле Нива" и "Лада Веста" (причина выясняется), телесные повреждения получили двое человек. Мужчина госпитализирован, женщине оказана медицинская помощь на месте.В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.