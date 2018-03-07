В Кинель-Черкасском районе столкнулись ВАЗ-2112 и ВАЗ-2107, погибла женщина, три человека травмированы

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По причине, которая в данный момент выясняется, произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ-2112 и ВАЗ-2107, в результате чего погибла женщина-пассажир вазовской «семерки». Оба водителя, а также пассажир «двенадцатой» получили травмы различной степени тяжести.В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области