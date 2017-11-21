В Кинель-Черкасском районе мужчина из ревности до смерти забил свою сожительницу

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Для установления деталей случившегося на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.В ходе выяснения всех обстоятельств сотрудники полиции установили, что накануне погибшая 1971 года рождения распивала спиртные напитки со своим сожителем и двумя друзьями. Предположительно, во время застолья мужчина приревновал свою возлюбленную к одному из знакомых.По имеющейся информации, во время дальнейшего выяснения отношений злоумышленник несколько раз ударил женщину руками, а затем, взяв деревянный стул, нанес им удары ей по голове. После этого он вывел женщину во двор, и вернулся в дом для продолжения застолья.Впоследствии мужчина и гости уснули, а утром, выйдя во двор, он обнаружил сожительницу, лежащую на земле без признаков жизни, и вызвал скорую помощь.По прибытию сотрудников полиции на место происшествия подозреваемый находился у себя в доме, где продолжал распивать спиртные напитки со своими друзьями.Свою вину в случившемся подозреваемый полностью признал. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.