В Кинель-Черкасском районе горел дом на 120 кв. метрах
16 августа 2017 09:47
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Поздно вечером 15 августа по адресу: м.р. Кинель-Черкасский, с. Черновка, ул. Степана Разина, произошел пожар.
Горел частный дом на 120 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 14 человека личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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