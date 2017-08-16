В Кинель-Черкасском районе горел дом на 120 кв. метрах

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Поздно вечером 15 августа по адресу: м.р. Кинель-Черкасский, с. Черновка, ул. Степана Разина, произошел пожар.Горел частный дом на 120 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 14 человека личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.