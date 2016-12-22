В Кинель-Черкасском районе ВАЗ-21140 врезался в КАМАЗ

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ДТП произошло 21 декабря на 60 километре автодороги «Урал - Муханово» в Кинель-Черкасском районе. 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140 двигался в условиях снегопада со стороны города Отрадного в направлении села Тимашево. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, мужчина допустил столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ».В результате ДТП предполагаемый виновник аварии получил телесные повреждения, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в медицинское учреждение.21 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 13 ДТП. При этом 14 человек получили ранения различной степени тяжести, погибших нет, сообщает облМВД.