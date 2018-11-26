В Кинель-Черкасском район грабитель отобрал у девушки рюкзак с деньгами и спрятался от полицейских в пустой металлической емкости

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По указанному в сообщении адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы.Было установлено, что злоумышленник на улице в вечернее время, угрожая применением насилия, вырвал из рук потерпевшей 1994 года рождения рюкзак, в котором находились 131 700 рублей и скрылся в неизвестном направлении.Сотрудники ОМВД обнаружили злоумышленника, который прятался в пустой металлической емкости на территории чужого земельного участка, расположенного неподалеку от места преступления. Мужчина был задержан. Полицейские установили личность грабителя. Им оказался ранее не судимый местный житель 1989 года рождения.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области