В Карелии церковь Успения в Кондопоге - сгорела дотла

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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС.В управлении по охране объектов культурного наследия Карелии сказали, что рассматривается несколько версий возникновения пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем со стороны туристов.Церковь – объект культурного наследия федерального значения. Она является памятником заонежской деревянной архитектуры и символом города Кондопога. Храм расположен на берегу Онежского озера. Его высота 42 метра.