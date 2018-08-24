В Камышлинском районе в ДТП с тремя автомобилями один человек погиб и шестеро пострадали
24 августа 2018 18:55
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На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые оказали первую помощь пострадавшим и организовали беспрепятственное движение транспорта на указанном участке дороги, а также установили и опросили свидетелей произошедшего.
Из материалов, собранных полицейскими к настоящему времени, следует: 24 августа в 10-50 на 1194 км автодороги М-5 «Урал» женщина 1987 года рождения, управляя автомобилем "Гранта" (159 регион), двигаясь в направлении Уфы со стороны Самары, не убедившись в безопасности маневра «обгон», выехала на полосу встречного движения, где совершила касательное столкновение с ЗИЛ-4331 (45 регион), под управлением водителя 1991 года рождения, который двигался во встречном направлении, после чего "Гранта" столкнулась с Ладой X-RAY (82 регион), под управлением водителя 1984 года рождения, который двигался во встречном направлении со стороны в направлении Самару.
В результате ДТП:
1. пассажир а/м Лада Гранта женщина 1986 г.р. от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда СП.
2. СП доставлена в лечебное учреждение, госпитализирована водитель Лада Гранта, прож. Пермский край, со слов – была пристегнута ремнем безопасности
3. СП доставлен в лечебное учреждение, госпитализирован пассажир Лада Гранта 1986 г.р. прож. Пермский край, со слов – был пристегнут ремнем безопасности
4. СП доставлен в лечебное учреждение, госпитализирован пассажир Лада Гранта 07.08.2013 г.р. прож. Пермский край, находился в детском удерживающем кресле.
5. СП доставлен в лечебное учреждение, госпитализирован пассажир Лада Гранта 31.08.2013 г.р. прож. Пермский край, находился в детском удерживающем кресле.
6. СП доставлен в лечебное учреждение, госпитализирован водитель а/м Лада X-RAY прож. Новосибирская обл. со слов – был пристегнут ремнем безопасности
7. СП доставлен в лечебное учреждение, госпитализирован пассажир а/м Лада X-RAY1956 г.р.
Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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