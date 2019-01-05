В Камышлинском районе на трассе М-5 Урал произошло ДТП, в котором погибли три человека

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По предварительным данным сотрудников ГИБДД водитель «Шкоды» при обгоне большегруза «МАН» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойотой прадо», после чего произошло столкновение "Тойоты прадо" с большегрузом «МАН».В результате ДТП погибли водитель и пассажир «Шкоды» и водитель «Тойоты прадо».Госпитализированы двое несовершеннолетних детей - девочка 2005 г.р. и мальчик 2006 г.р., а также женщина 1981 г.р.Их жизни ничто не угрожает.На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые организовали реверсивное движение.Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: ГУ МВД Самарской области