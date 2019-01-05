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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Камышлинском районе на трассе М-5 Урал произошло ДТП, в котором погибли три человека

5 января 2019 14:47
364
Госпитализированы двое несовершеннолетних детей - девочка 2005 г.р. и мальчик 2006 г.р., а также женщина 1981 г.р.
Сегодня в 10:40 в Камышлинском районе Самарской области на 1164 км. трассы М-5 Урал произошло ДТП, в котором погибли три человека.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД водитель «Шкоды» при обгоне большегруза «МАН» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с  «Тойотой прадо», после чего произошло столкновение "Тойоты прадо" с большегрузом «МАН».

В результате ДТП погибли водитель и пассажир «Шкоды» и водитель «Тойоты прадо».

Госпитализированы двое несовершеннолетних детей - девочка 2005 г.р. и мальчик 2006 г.р., а также женщина 1981 г.р.

Их жизни ничто не угрожает.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые организовали реверсивное движение.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.


Фото:  ГУ МВД Самарской области
 
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