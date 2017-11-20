В Камышлинском районе Самарской области в ДТП пострадала 17-летняя девушка
20 ноября 2017 13:47
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Еще одно ДТП произошло в Камышлинском районе. 19 ноября водитель 1974 года рождения, управляя автомашиной Форд Фокус, двигался по улице Школьной, находящейся селе Старое Ермаково. По предварительной версии полицейских напротив дома 102 по улице Школьной водитель не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в правый кювет по ходу своего движения. В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажирка автомашины. Девушка была госпитализирована с травмами головы и спины.
В целом за 19 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП. При этом 8 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе пострадал двое несовершеннолетних. Погибших нет, сообщает облМВД.
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