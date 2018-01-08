В Камышлинском районе «ChevroletNiva» на "встречке" столкнулась с "шестеркой", водитель ВАЗа погиб

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7 января в 22:50 на 1192 км автодороги М-5 «Урал» в Камышлинском районе Самарской области водитель автомобиля «ChevroletNiva» - мужчина 1986 года рождения, двигаясь со стороны Самары в направлении Уфы, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2106 под управлением молодого человека 1997 года рождения (стаж управления транспортными средствами – с сентября 2016 года).В результате ДТП водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался при доставлении в медицинское учреждение. Трое пассажиров вазовской легковушки – молодые люди 1996, 1997 и 1998 годов рождения, госпитализированы с различными травмами.В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области