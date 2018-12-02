В Калифорнии пьяный водитель Tesla спал в машине, пока ехал домой на автопилоте
2 декабря 2018 23:05
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Электрический автомобиль, который двигался по шоссе с соблюдением всех правил на скорости чуть более 110 километров в час, заметили полицейские, однако на требования остановиться водитель реагировать не стал. Поравнявшись с машиной, сотрудники полиции поняли, что пилот автомобиля спит прямо на водительском сиденье.
Используя датчики движения Tesla Model S, водителя "прижали" к обочине, достали из машины и попросили "подуть в трубочку". Положительный результат гарантировал электромобилю место на специальной стоянке, а над водителем в ближайшее время состоится суд.
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