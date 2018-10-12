В Испании полицейские на байках погнались за сбежавшим эму, и он умер от ужаса

83

На кадрах видно, как полицейские не спеша преследуют птицу, которая в панике от них убегает.Местные зоозащитники предполагают, что погибший эму жил на ферме или в парке. Его хозяин так и не вышел на связь.Активисты просят местный совет провести расследование и дать оценку действиям полиции. По мнению зоозащитников, офицеры могли случайно убить животное из-за неумения с ним обращаться.Кроме того, будет проведено расследование с целью установить владельца погибшего эму. Вероятнее всего, у него не было разрешения на содержание экзотической птицы.