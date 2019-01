В Испании двухлетний ребенок провалился в стометровую шахту

157

Двухлетний Хулен Розельо пропал 13 января, передает Meduza . Как сообщает The New York Times , мальчик исчез днем, пока его родители были заняты приготовлением воскресного обеда. The Guardian пишет, что инцидент произошел во время семейного пикника. Семья Розельо живет за городом недалеко от Малаги — предполагается, что ребенок упал в глубокую яму, гуляя по участку.Яма появилась на участке в результате попытки пробурить нелегальную скважину. Издание El Pais рассказывает, что глубина шахты составляет около 100 метров, а диаметр — всего около 30 сантиметров, но этого оказалось достаточно, чтобы двухлетний ребенок мог в нее провалиться. Отверстие было прикрыто камнями. По сведениям издания, в засушливых гористых районах на юге Испании очень многие жители пытаются добыть воду таким способом, и подобные ямы встречаются на многих участках.С 13 января на участке Розельо работают спасатели и волонтеры.Всего в операции по спасению ребенка занято более 100 человек. На участке круглосуточно дежурят телекамеры. Инженеры планируют пробурить две новые шахты: вертикальную и горизонтальную, уходящую в склон. С их помощью спасатели надеются добраться до ребенка, однако сложный рельеф и частые сходы грунта значительно затрудняют работы. Одновременно спасатели стараются укрепить шахту, в которую упал ребенок. Помощь местным службам предложили более 60 специализированных организаций из разных стран, пока неизвестно, принята ли эта помощь.Фото: соцсети