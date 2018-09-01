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В Исаклинском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели в массовом ДТП троих детей и двух взрослых

1 сентября 2018 20:31
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ДТП произошло в результате нарушения ПДД водителем автомобиля «Тайота LITE».
Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано сегодня в 08:20 в Исаклинском районе Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 49-летний водитель автомобиля «Тайота LITE» двигаясь по автодороге М-5 «Урал» со стороны города Уфа в сторону Самары выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво», под управлением мужчины 1971 года рождения, двигающимся со стороны областного центра в направлении Уфы.

От удара грузовой автомобиль изменил направление движения и столкнулся с автомобилем «Тайота MARK» под управлением мужчины 1984 года рождения и автомобилем «Мицубиши» под управлением мужчины 1964 года рождения.

В результате ДТП погибли пассажиры, находившиеся в автомобиле «Тайота LITE», мужчина 1966 года рождения, женщина 1963 года рождения, мальчик 2004 года рождения и две девочки 2004 и 2011 годов рождения.

Водители автомобилей «Тайота LITE» и «Вольво» госпитализированы с различными травмами.

Следственной группой Отделения МВД России по Исаклинскому району по статье "Нарушение правил дорожного движения" возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба  ГУ МВД России по Самарской области. 


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