В Исаклинском районе во время ссоры жена нанесла своему мужу серьезные ножевые ранения

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В Исаклинском районе во время ссоры жена нанесла своему мужу серьезные ножевые раненияВ дежурную часть ОМВД России по Исаклинскому району поступило сообщение о том, что в местную больницу с ножевым ранением грудной клетки госпитализирован житель села Новое Ганькино 1968 года рождения.Сотрудники органов внутренних дел выехали по адресу, с которого был доставлен потерпевший. На месте происшествия стражи порядка изъяли предполагаемое орудие преступления - кухонный нож, установили и опросили возможных свидетелей случившегося.По предварительным данным, пострадавший распивал спиртные напитки со своей супругой. Между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина 1974 года рождения причинила потерпевшему серьезные травмы. Она была задержана сотрудниками полиции на месте происшествия и доставлена в отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.По данным правоохранителей, подозреваемая нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. Ведется следствие, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области