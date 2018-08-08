В Исаклинском районе столкнулись «Mercedes Benz» и «Камаз», водитель иномарки скончался от полученных травм
8 августа 2018 16:58
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7 августа на территории Самарской области зарегистрировано 11 ДТП. При этом 11 человек получили ранения различной степени тяжести, несовершеннолетние не пострадали. Погиб один человек. По вине нетрезвого водителя совершена одна авария.
ДТП произошло днем в Исаклинском районе. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 7 августа в 12:25, водитель 1966 года рождения, управляя автомашиной «Mercedes Benz» в составе полуприцепа, двигался по автодороге М-5 «Урал» в направлении г. Уфы.
По предварительной информации полицейских, на 1143 км данной автодороги, водитель не выбрал безопасную скорость движения, допустил столкновение с автомашиной «Камаз» в составе полуприцепа, которая пропускала встречное транспортное средство со стороны Уфы, совершая поворот налево.
В результате ДТП пострадал водитель автомашины «Mercedes Benz», мужчина 1966 года рождения был госпитализирован в медицинское учреждение, где в последствии скончался от полученных травм.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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