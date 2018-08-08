В Исаклинском районе столкнулись «Mercedes Benz» и «Камаз», водитель иномарки скончался от полученных травм

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В Исаклинском районе столкнулись «Mercedes Benz» и «Камаз», водитель иномарки скончался от полученных травмДТП произошло днем в Исаклинском районе. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 7 августа в 12:25, водитель 1966 года рождения, управляя автомашиной «Mercedes Benz» в составе полуприцепа, двигался по автодороге М-5 «Урал» в направлении г. Уфы.По предварительной информации полицейских, на 1143 км данной автодороги, водитель не выбрал безопасную скорость движения, допустил столкновение с автомашиной «Камаз» в составе полуприцепа, которая пропускала встречное транспортное средство со стороны Уфы, совершая поворот налево.В результате ДТП пострадал водитель автомашины «Mercedes Benz», мужчина 1966 года рождения был госпитализирован в медицинское учреждение, где в последствии скончался от полученных травм.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области