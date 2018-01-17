В Исаклинском районе ночью тушили горящий дом

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В ночь на 17 января по адресу: м.р. Исаклинский, д. Ганькин Матак, ул. Советская, произошел пожар. Горел частный дом на 90 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 3 человек личного состава и 1 единицы техники.Они более часа боролись с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.