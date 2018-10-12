В Индии самолёт задел стену аэропорта при взлёте
12 октября 2018 22:49
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Самолёт авиакомпании Air India, вышедший на взлёт в аэропорту города Тричинополи, чтобы совершить рейс до города Дубай, задел оградительную стену воздушной гавани. Об этом сообщает канал NDTV, передает life.ru.
Отмечается, что во время инцидента никто из 136 пассажиров не пострадал. Вскоре после посадки людей пересадили на другой борт, и они смогли отправиться в Дубай. Пилотов повреждённого судна временно отстранили от работы, в их отношении проводится проверка.
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