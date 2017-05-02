В ИК-10 сотрудниками перехвачен переброс шести литров спиртного

42

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий установлено, что бутылки пытался перебросить мужчина, ранее отбывавший наказание в этом учреждении.Собранные материалы направлены по подследственности, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.