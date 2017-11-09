В Хьюстоне преступники ограбили кафе и угостили посетителей пончиками

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В Хьюстоне трое вооруженных преступников ограбили кафе и угостили посетителей пончиками. Обчистив кассу, бандиты вынесли из-за прилавка пончики и раздали их посетителям, которым не повезло оказаться в здании во время преступления.

В сети появилось видео. На кадрах запечатлено, как бандиты вынимают деньги из кассы, а также просят посетителей кафе сдать им сотовые телефоны. Вскоре после этого преступники вежливо выносят людям несколько сладостей в салфетке. Грабителей ищут, передает Радио Маяк.