В Хворостянском районе тушили пожар на 80 кв. метрах
7 июня 2017 09:22
98
Вечером 6 июня по адресу: м.р. Хворостянский, с. Михайло-Лебяжье, ул. Гражданская, произошел пожар.
Горел сарай на 80 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 3 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
6 июня 2017 23:15
Экс-губернатору Челябинской области принадлежат восемь счетов в четырех банках, квартира, гараж, парковка и земельный участок. Закон
156
6 июня 2017 21:45
Мужчина заключен под стражу. Закон
258
6 июня 2017 21:31
В отношении директора организации в суд направлено уголовное дело. Закон
529
6 июня 2017 19:11
Он вступил интернет-сообщество террористической направленности. Закон
256
6 июня 2017 18:53
В настоящее время уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти для рассмотрения по существу. Закон
186
6 июня 2017 11:23
Организацяи не была зарегистрирована на территории России. Закон
176
5 июня 2017 21:10
В суд направлено уголовное дело по факту 31 эпизода мошенничества. Закон
689
Происшествия
7 июня 2017 11:28
Полицейские изъяли 24 монитора, 23 системных блока. Происшествия
33
7 июня 2017 10:52
Спасатели доставили мужчину на берег Происшествия
65
7 июня 2017 10:44
Погибшему было около 40 лет. Происшествия
81
Криминал
7 июня 2017 09:53
Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался. Криминал
124
7 июня 2017 09:29
Охранник собора нажал "тревожную кнопку". Криминал
90
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
4404
Видео
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
4406
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
423
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
1472
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
837
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1552
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1668
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1631
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1298
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
894
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1195
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2469
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3472
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают