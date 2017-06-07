В Хворостянском районе тушили пожар на 80 кв. метрах

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Вечером 6 июня по адресу: м.р. Хворостянский, с. Михайло-Лебяжье, ул. Гражданская, произошел пожар.Горел сарай на 80 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 3 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.