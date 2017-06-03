В Хворостянском районе сгорело 100 кв. метров сараев
3 июня 2017 09:38
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В пятницу, 2 июня по адресу: м.р. Хворостянский, ст. Чагра, ул. Хлебная, произошел пожар.
Горели сараи на 100 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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