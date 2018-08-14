В Хворостянском районе от удара током умер трехлетний мальчик

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По данному факту Безенчукским межрайонным следственным отделом начата доследственная проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно – медицинская экспертиза.По предварительным данным, в доме малолетней мальчик получил удар электрическим током в результате касания оголённых проводов. Выясняются все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.