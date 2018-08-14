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В Хворостянском районе от удара током умер трехлетний мальчик
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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Хворостянском районе от удара током умер трехлетний мальчик

14 августа 2018 21:33
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Начата доследственная проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно – медицинская экспертиза.
13 августа 2018 года в одном из домов, расположенных по улице Молодежной села Абашева Хворостянского района Самарской области обнаружено тело малолетнего ребенка, 2015 года рождения.

По данному факту Безенчукским межрайонным следственным отделом начата доследственная проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно – медицинская экспертиза.

По предварительным данным, в доме малолетней мальчик получил удар электрическим током в результате касания оголённых проводов. Выясняются все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.  
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Комментарии



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