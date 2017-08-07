В Хворостянском районе горело здание на 70 кв. метрах

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В воскресенье, 6 августа по адресу: м.р. Хворостянский, с/з Масленниково, ул. Советская, произошел пожар.Горело неэксплуатируемое здание на 70 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.