В Хворостянке ночью сгорело 60 кв. метров сараев

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В ночь на 29 августа по адресу: м.р. Хворостянский, с.Хворостянка, ул. Октябрьская, произошел пожар.Горели сараи на 60 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.