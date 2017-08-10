В Хабаровском крае в устье реки застрял 13-метровый гренландский кит
10 августа 2017 19:28
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Утром 10 августа участковый госинспектор нацпарка Владимир Капраль сообщил директору ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимиру Андронову, что в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар, во время ночного прилива вошел 13-метровый кит. Предположительно, гренландский.
Жизни животного угрожает опасность, так как развернуться или выйти в озеро кит не может. «Что делать, как его вернуть в море — пока непонятно», — говорится в сообщении.
Руководство «Заповедного Приамурья» направило срочное сообщение в Минприроды России и проводит консультации со специалистами по спасению морских млекопитающих, в том числе с экспертами из Института проблем экологии и эволюции им.А.Н.Северцова РАН.
Сотрудники нацпарка пытаются помочь киту своими силами. Во время отлива, когда животное оказывается совсем на мели, они поливают его водой из противопожарных помп.
Заместитель директора «Заповедного Приамурья» Виктор Сурков сообщил РБК, что «севшему на мель» киту пытаются продлить жизнь до того, как наступит прилив. «Прилив ожидается в ближайшие сутки, ночью, не раньше», — отметил он.
По словам Суркова, на хвосте у кита наблюдаются кровоточащие раны. «Он травмировал хвост ударами об дно. Сейчас он уже успокоился и сильной агрессии не проявляет. Наши сотрудники установили помпу и поливают его водой», — сообщил специалист.
На месте находятся четыре инспектора заповедника, пять научных сотрудников, а также около 20 туристов.
Шантарские острова — архипелаг в Охотском море площадью 2,5 тыс. кв. км. Включает в себя 15 островов — Большой Шантар, Малый Шантар, Феклистова, Беличий, Медвежий, Птичий, Утичий, Кусова, Сахарная Голова, Прокофьева, Сивучьи Камни, Сухотина, Северный, Средний, Южный и Камни Диомида. На его территории обитают 240 видов птиц, 30 из которых занесены в Красную книгу, а также млекопитающие разных видов. В частности, на Шантарских островах находятся лежбища тюленя- сивуча и ларки.
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