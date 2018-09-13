В Греции скалы обрушились на популярный пляж, есть пострадавшие
13 сентября 2018 21:40
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На кадрах с места происшествия видно, как рушатся скалы и туристов засыпает пылью и песком. Люди кричат, кто-то вопит: "О боже!"
Пляж изолирован от других участков суши скалами. Попасть на него можно только на водном транспорте.
Спасательные службы уже обследовали завалы при помощи служебных собак и тепловизоров, погибших и пострадавших под камнями не обнаружено.
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