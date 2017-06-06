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В Государственной думе намерены повысить штраф для водителей за непропуск пешеходов

6 июня 2017 14:00
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В Государственной думе намерены повысить штраф для водителей за непропуск пешеходов
Соответствующие поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.

Штраф для автомобилистов за непропуск пешеходов на нерегулируемом переходе может вырасти до 2,5 тыс. рублей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях намерен сегодня одобрить комитет по госстроительству и законодательству Госдумы. Эксперты полагают, что простым повышением штрафов проблему безопасности на дорогах не решить. Необходимо повышать уровень знаний правил дорожного движения среди граждан, многие из которых перебегают дорогу, не убедившись в собственной безопасности.

Поправки в КоАП, повышающие штраф для водителей до 2,5 тыс. рублей за непропуск пешеходов, велосипедистов или иных участников дорожного движения на нерегулируемых переходах, правительство внесло в феврале этого года. Сейчас за такое нарушение в соответствии со ст. 12.18 КоАП «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

Согласно ПДД, при приближении к нерегулируемому переходу водителю рекомендуется сбросить скорость и оценить ситуацию. В случае если пешеход (велосипедист) собирается пересекать зебру и траектория машины и пешехода пересекается (им придется бежать, останавливаться или менять направление движения), водитель обязан полностью остановить машину. Если же пешеходов в этот момент нет, автомобиль может продолжить движение.

В правительстве инициативу объяснили «неэффективностью действующих норм». Это подтверждает и рост числа административных дел за подобные нарушения, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Так, в 2014 году было зафиксировано 1,64 млн дел, а в 2015-м — уже 1,66 млн. По данным ГИБДД, в 2015 году на пешеходных переходах произошло 19 779 ДТП, в то время как годом ранее — 19 392, сообщают "Известия".
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