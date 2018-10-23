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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Германии сорвались кабинки колеса обозрения, пострадало восемь детей

23 октября 2018 22:26
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Ребята были госпитализированы. У них зафиксированы различные травмы.
Восемь детей пострадали в результате обрушения кабинок колеса обозрения в немецком Тиршенройте, сообщает life.ru со ссылкой на издание Spiegel Online.

Ребята были госпитализированы. У них зафиксированы различные травмы. По предварительным данным, серьёзных ранений нет.

Представитель полиции отметил, что колесо обозрения имело диаметр четыре метра. 
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