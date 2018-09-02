В Германии молния убила вратаря прямо во время футбольного матча

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Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители. По предварительной оценке следствия, в случившейся трагедии есть вина арбитра. Полиция считает, что судья должен был перенести матч на другой день, увидев неблагоприятные условия погоды.Фото: © Pixabay