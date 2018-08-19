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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Генуе заявили о завершении поисковой операции, число погибших возросло до 43

19 августа 2018 20:25
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Тела последних трёх погибших — родителей и их девятилетней дочки — были найдены накануне, 18 августа.
Сорок три человека погибли в результате обрушения моста в итальянской Генуе. Как сообщает агентство Reuters, поисковая операция завершена, передает life.ru.

В субботу, 18 августа, были найдены тела трёх погибших. Их вытащили из автомобиля, который был раздавлен бетонной плитой. В машине погибла семья — родители и их девятилетняя дочь.

Власти города также сообщили, что девять пострадавших всё ещё находятся в больнице. Четверо из них в критическом состоянии. Офицер пожарной бригады Стефано Занут заявил, что сейчас продолжается работа по разбору завалов.

Напомним, что часть моста Моранди в Генуе обвалилась 14 августа около полудня. Прокурор города Франческо Коцци заявил, что причиной обвала стала человеческая ошибка. 
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Комментарии



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