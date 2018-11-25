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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В ФСБ заявили о трех нарушивших границу кораблях ВМС Украины

25 ноября 2018 13:51
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Утром в воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины без разрешения вошли в территориальные воды России и направились к Керченскому проливу, сообщили в ФСБ.
Как передает РБК, три украинских военных корабля вошли в территориальные воды России и продолжили движение к Керченскому проливу, заявили в погрануправлении ФСБ по Крыму.

«Сегодня утром, около 07:00 по московскому времени, три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу Российской Федерации, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации», — говорится в сообщении ФСБ, поступившем в РБК.

В ФСБ отметили, что заявки на проход кораблей поданы не были, в график прохода кораблей они не включены. «Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей», — добавили в ФСБ.

В то же время в сообщении на сайте командования Военно-морских сил Украины говорится, что корабли в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы до порта Мариуполь Азовского моря.

Украинская сторона заявляет, что предоставило информацию о проходе кораблей заранее, а российские корабли совершили «откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины». «Пограничный корабль «Дон» совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот», — заявили в ВМС Украины.

ТАСС со ссылкой на источник в «морских кругах полуострова» сообщил, что украинские корабли подойдут к ​Керченскому проливу со стороны Черного моря примерно в 12:30 мск. «Украинские военные корабли подойдут ко входу в Керченский пролив через полтора часа», — рассказал собеседник агентства.

Позже в Центре общественных связей ФСБ назвали происходящее преднамеренной провокацией. «Уже пятый час в российских территориальных водах в акватории Черного моря продолжаются провокационные действия трех судов МВФ Украины. Их цель понятна — создать конфликтную ситуацию в этом регионе. Погранслужбой ФСБ России предпринимаются все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации украинского руководства и обеспечения безопасности судоходства», — цитирует «Интерфакс» сообщение центра.


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